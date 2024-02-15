Самая первая регистрация брака в 2024 году состоялась 4 января в Судогде – новую семью образовали Василий и Наталья. Всего в регионе поженились 283 пары. При этом 43% заявлений было подано через

Самая первая регистрация брака в 2024 году состоялась 4 января в Судогде – новую семью образовали Василий и Наталья. Всего в регионе поженились 283 пары. При этом 43% заявлений было подано через Госуслуги. Самой молодой невесте, которая вышла замуж в январе, 17 лет, самой старшей – 68 лет. Самому юному жениху – 18 лет, а