Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во Владимирской области был задержан курьер мошеннической схемы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В декабре прошлого года мужчина вошёл в аферистскую группировку, лица которых пока не установлены, и оставлял пенсионеров без денег. Мошенники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками полиции и сообщали о ДТП их родственников. Деньги, которые они брали, шли, якобы, на спасение пострадавших в аварии.За 12 дней мужчина заработал 1,7 миллионов рублей, распределив средства среди всей группы аферистов. На него уже заведено уголовное дело и передано Ковровскому городскому суду. Прокуроры требуют возместить все украденные деньги.