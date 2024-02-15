36-летний житель Гороховецкого района нашел чужое платежное средство в ноябре прошлого года. И сразу отправился за покупками. Оплатив товары картой, он отнес их домой и вновь пошел в магазин.

36-летний житель Гороховецкого района нашел чужое платежное средство в ноябре прошлого года. И сразу отправился за покупками. Оплатив товары картой, он отнес их домой и вновь пошел в магазин. Вернувшись в торговую точку, мужчина заметил, что продавцы и посетительница просматривают записи с камер наблюдения. Дело в том, что женщина обнаружила пропажу карты и пришла в