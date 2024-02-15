Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Житель Гороховецкого района оплачивал продукты найденной банковской картой. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.Злоумышленник оплачивал покупки постепенно, чтобы терминал не запрашивал пароль. Женщина не сразу заметила трату средств, но впоследствии заблокировала карту. Мужчина после этого вышел из магазина и выбросил карту на улице.Общая сумма ущерба составила около восьми тысяч рублей. Гороховчанина быстро нашли после того, как потерпевшая обратилась в полицию, он признался в содеянном и полностью возместил траты. Сейчас его уголовное дело направлено в суд. Этот 36-летний мужчина, кстати, был ранее судим.