Житель Владимирской области вернулся в горящую баню за собаками и обгорел. 15 февраля в 3 часа 5...

Житель Владимирской области вернулся в горящую баню за собаками и обгорел.15 февраля в 3 часа 5 минут поступил сигнал о возгорании в деревне деревне Килекшино Петушинского района, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области..Загорелась баня, в на время ремонта дома поселилась супружеская пара. Ночью мужчина услышал странные звуки, почувствовал запах гари и выбежал на улицу вместе с женой.Но вернулся обратно за своими собаками. Хозяину удалось вывести животных, но при этом он получил ожоги рук и лица. От госпитализации он отказался.По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.Фото: Adam Wilson on Unsplash