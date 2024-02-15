Жителя города Карабаново признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем её смерть.

Жителя города Карабаново признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем её смерть. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Трагедия произошла в мае 2022 года. Осуждённый поссорился с родственницей 1948 года рождения. Сын много раз ударил мать, и вскоре несчастной женщине стало плохо. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи спасти её уже не смогли.Суд приговорил жителя города Карабаново к 7 годам заключения в колонии строгого режима.