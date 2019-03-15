Обвиняемый похитил технику и электроприборы из арендуемой им квартиры, а после совершил разбойные нападения на торговые точки.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовных дел в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении трёх преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и 162 УК РФ (разбой).По версии следствия, в середине декабря прошлого года обвиняемый похитил технику и электроприборы из арендуемой им квартиры и покинул съемное жилье. Собственнику имущества был причинен материальный ущерб на сумму 38 000 рублей. Впоследствии похищенное злоумышленник реализовал, а деньги потратил на собственные нужды. Через несколько дней, продолжая противоправные действия, обвиняемый совершил разбойные нападения на две торговые точки, в одной из которых похитил спиртное и скрылся, а в другой, угрожая ножом, потребовал открыть кассовый терминал. Посетители магазина, услышав шум, направились к злоумышленнику, но он успел покинуть магазин.Полицейские, после поступивших заявлений, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате злоумышленник был задержан и дал признательные показания.В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.