Мероприятие «ГИБДД в защиту детей» направлено на снижение детского дорожно-транспортного травматизма...

С 18 по 22 марта 2019 года во всех округах города Москвы сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Комплекс мероприятий включает в себя профилактические занятия в дошкольных образовательных учреждениях, школах и высших учебных заведениях. Беседы будут проводиться не только с детьми, но и их родителями. На транспортных предприятиях пройдут инструктажи с водителями и должностными лицами на тему перевозки детей, в частности, необходимости применения детских удерживающих устройств.В рамках мероприятия дорожные полицейские напомнят взрослым участникам дорожного движения о необходимости прививать маленьким пешеходам навыки безопасного поведения во дворе и на дороге.Также Госавтоинспекторы в форме флэшмобов, квестов и мастер-классов проведут беседы с учащимися, продемонстрируют видеоматериалы дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.Мероприятие «ГИБДД в защиту детей» направлено на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности самой незащищенной категории участников дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81