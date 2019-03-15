Третьяковская галерея на Крымском Валу готовит к открытию одну из самых ожидаемых выставок года - ретроспективу Ильи Репина. Это крупнейший по масштабу межмузейного сотрудничества проект. Экспозиция охватывает более 50 лет творчества мастера. В музее усилены меры безопасности. Специально для выставки галерея ввела три рубежа охраны.

Третьяковская галерея на Крымском Валу готовит к открытию одну из самых ожидаемых выставок года — ретроспективу Ильи Репина. Это крупнейший по масштабу межмузейного сотрудничества проект. Экспозиция охватывает более 50 лет творчества мастера. В музее усилены меры безопасности. Специально для выставки галерея ввела три рубежа охраны. Сегодня знаменитые полотна первыми смогли увидеть журналисты.Выставка, которая, по прогнозам кураторов, превзойдет всё, что Третьяковская галерея показывала последние годы, даже выставки Серова и Айвазовского. 50 тысяч билетов распроданы еще до открытия. 300 работ Ильи Репина – картины и графика из 26 музеев мира — заняли сразу три этажа филиала на Крымском Валу."Благодаря поддержке ВТБ нам удалось собрать столь масштабную экспозицию. Чтобы внимательно осмотреть все, посетителям придется прийти два раза", — рассказывает генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Исмаилована Трегулова."Нельзя не полюбить их, этих беззащитных", — восхищался "Бурлаками на Волге" Достоевский. А началось все с того, что 26-летний студент Академии художеств сделал пару набросков — от скуки — во время долгой поездки на Волгу. По приезде он отдал эскизы для отчета, а они попали на глаза великому князю Владимиру Александровичу, который и заказал у Репина большое полотно. С единственным условием – сохранить имя владельца в секрете.И недаром: за такие неприукрашенные реалии тяжелого труда на Репина тогда обрушилась критика. А советская власть позже превозносила. Хотя сам художник от революционеров старался держаться подальше. Если присмотреться, у его "Большевика, отнимающего хлеб у ребенка", — козлиная нога.На полгода из Санкт-Петербурга в Москву приехала самая масштабная работа Репина – "Торжественное заседание Госсовета 7 мая 1901 года". Размер полотна — 8 метров на 4 метра. Не входит ни в один дверной проем. Поэтому, чтобы привести его сюда из Русского музея, пришлось его сначала свернуть в рулон, а уже в Москве вставить в новую раму. Потому что старую реставраторы перевозить запретили.А вот "картины в картине". На них почему-то внимание обычно не обращают. Это портреты российских императоров. Долгое время считалось, что это все — фантазия Репина, и их на самом деле не существует. Пока одна из этих картин в конце 90-х годов не всплыла на аукционе. Так что, возможно, вскоре найдутся и остальные."Казаков" Репин писал со своих знакомых. Тучный, развернувшийся спиной к зрителю, мужчина — это обер-гофмейстер царского двора Георгий Алексеев. Он очень стеснялся своей полноты и лысины, так что Репину пришлось делать наброски украдкой, заманив его в гости, якобы чтобы посмотреть альбомы редких монет. А любители мистики уверяют, что чиновник испугался "проклятья Репина": поэт Фёдор Тютчев, композитор Модест Мусоргский, хирург Николай Пирогов — все они умерли после того, как "русский Рембрандт" написал их портреты.Особая гордость кураторов - "Гопак" — одна из последних работ Репина.Татьяна Витальевна Юденкова, куратор выставки, заведующая отделом живописи второй половины XIX – начала XX века, говорит, что про каждую работу художника можно написать отдельную книгу.Хрестоматийный шедевр Репина – "Иван Грозный и сын его Иван" — на выставке можно увидеть лишь на экране. Год назад вандал ударил картину стойкой ограждения — ей теперь предстоит долгая реставрация.А после истории с кражей "Ай-Петри" Куинджи в Третьяковке решили больше не экономить на охране. За сохранность шедевров Репина Росгвадии заплатят миллион рублей.