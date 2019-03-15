Жителю Херсонской области Украины не дали насладиться
купанием в ледяной воде. Моржа прогнал из озера лебедь,
рассерженный бесцеремонным вторжением.
Жителю Херсонской области Украины не дали насладиться
купанием в ледяной воде. "Моржа" прогнал из озера лебедь,
рассерженный бесцеремонным вторжением.
Видео, снятому еще в январе, уделила внимание даже
британская пресса – его публикует Daily
Mail, называя ролик вирусным. Закаленный украинец решил принять ледяную ванну в
озере – но не спросил разрешения у обосновавшегося неподалеку семейства
лебедей.
Житель Незалежной успел окунуться всего пару раз, когда к
месту купания подоспел глава птичьего семейства. Лебедь буквально заклевал
"моржа", прогоняя его на берег. Мужчина попытался изобразить боксерскую
стойку, но затем счел за лучшее сбежать от разгневанной птицы, передает . В комментариях к видео гордого
лебедя назвали "агентом Кремля".