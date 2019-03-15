Жителю Херсонской области Украины не дали насладиться купанием в ледяной воде. Моржа прогнал из озера лебедь, рассерженный бесцеремонным вторжением.

Жителю Херсонской области Украины не дали насладитьсякупанием в ледяной воде. "Моржа" прогнал из озера лебедь,рассерженный бесцеремонным вторжением.Видео, снятому еще в январе, уделила внимание дажебританская пресса – его публикует DailyMail, называя ролик вирусным. Закаленный украинец решил принять ледяную ванну возере – но не спросил разрешения у обосновавшегося неподалеку семействалебедей.Житель Незалежной успел окунуться всего пару раз, когда кместу купания подоспел глава птичьего семейства. Лебедь буквально заклевал"моржа", прогоняя его на берег. Мужчина попытался изобразить боксерскуюстойку, но затем счел за лучшее сбежать от разгневанной птицы, передает . В комментариях к видео гордоголебедя назвали "агентом Кремля".