Амурский филиал Фонда дикой природы (WWF) предложил провести исследование качества воды в Бурее. Это необходимо, чтобы проверить реакцию экосистемы реки на ликвидацию последствий оползня, сообщает ГТРК Амур.

Амурский филиал Фонда дикой природы (WWF) предложил провести исследование качества воды в Бурее. Это необходимо, чтобы проверить реакцию экосистемы реки на ликвидацию последствий оползня, сообщает ГТРК "Амур".Напомним, в декабре прошлого года в Хабаровском крае обрушились горные породы и перекрыли русло реки выше уровня плотины Бурейской ГЭС. С приходом весны оползень угрожал подтопить ближайшие населенные населенные пункты. Чтобы избежать такого развития ситуации, по поручению Владимира Путина Миноброны провело на месте ЧП взрывные работы. Сложнейшую операцию завершили около месяца назад.Всемирный фонд дикой природы настаивает на необходимости анализа возможных экологических рисков, так как масштабные подрывы скальных пород могли существенно повлиять на экосистему прибрежных территорий и Буреи в целом.