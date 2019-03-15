На берегу Байкала приостановлено строительство завода по розливу воды,
которую предполагалось продавать в Китай. Немалую роль в спасении экологической ситуации
в природоохранной зоне сыграла Единая Россия.
На берегу Байкала приостановлено строительство завода по розливу воды,
которую предполагалось продавать в Китай. Немалую роль в спасении экологической ситуации
в природоохранной зоне сыграла "Единая Россия".
Стройку заморозили решением суда с 15 марта до
устранения выявленных нарушений, проверку проводила местная природоохранная
прокуратура. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, были обнаружены грубые
нарушения законодательства.
В частности, при утверждении положительного
заключения государственной экологической экспертизы оценка воздействия
планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и ее компоненты в
полном объеме не дана.
Суд подтвердил опасения, что перед началом
строительства не были учтены все природные характеристики места размещения,
отметил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор
проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов.
По его словам, специалисты не учли, что на территории
строительства растут краснокнижные
растения. Кроме того, на месте, где должен был появиться завод, находится болото,
там в период миграции останавливаются редкие птицы. Не исключено, что после прокурорских
проверок будет возбуждено уголовное дело в связи с превышением должностных
полномочий при проведении слушаний о строительстве завода.
Напомним, что о
проверке проекта завода по розливу байкальской воды ранее говорил премьер-министр
Дмитрий Медведев. По его словам,
эта тема стала очень острой, и он получает много обращений от местных жителей.
В свою очередь, Владимир Бурматов обратился с соответствующим запросом к
генеральному прокурору Юрию Чайке.