На берегу Байкала приостановлено строительство завода по розливу воды, которую предполагалось продавать в Китай. Немалую роль в спасении экологической ситуации в природоохранной зоне сыграла Единая Россия.

На берегу Байкала приостановлено строительство завода по розливу воды,которую предполагалось продавать в Китай. Немалую роль в спасении экологической ситуациив природоохранной зоне сыграла "Единая Россия".Стройку заморозили решением суда с 15 марта доустранения выявленных нарушений, проверку проводила местная природоохраннаяпрокуратура. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, были обнаружены грубыенарушения законодательства.В частности, при утверждении положительногозаключения государственной экологической экспертизы оценка воздействияпланируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и ее компоненты вполном объеме не дана.Суд подтвердил опасения, что перед началомстроительства не были учтены все природные характеристики места размещения,отметил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координаторпроекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов.По его словам, специалисты не учли, что на территориистроительства растут краснокнижныерастения. Кроме того, на месте, где должен был появиться завод, находится болото,там в период миграции останавливаются редкие птицы. Не исключено, что после прокурорскихпроверок будет возбуждено уголовное дело в связи с превышением должностныхполномочий при проведении слушаний о строительстве завода.Напомним, что опроверке проекта завода по розливу байкальской воды ранее говорил премьер-министрДмитрий Медведев. По его словам,эта тема стала очень острой, и он получает много обращений от местных жителей.В свою очередь, Владимир Бурматов обратился с соответствующим запросом кгенеральному прокурору Юрию Чайке.