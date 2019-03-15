Корпорация Boeing продолжает выпуск лайнеров 737 MAX 8 несмотря на то, что многие авиакомпании мира отказались от использования этих самолетов.

Корпорация Boeing продолжает выпуск лайнеров 737 MAX 8 несмотря на то, что многие авиакомпании мира отказались от использования этих самолетов. Компания лишь временно прекратила их поставки, передает ТАСС.Десятки стран отказались от использования Boeing 737 MAX после катастрофы, которую лайнер этой модели потерпел в Эфиопии. В России полеты на этих самолетах прекращены с 14 марта.