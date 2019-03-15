Петр Порошенко получил звание лучшего актера Украины из рук авантюриста Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии полагает, что глава Незалежной и его окружение – это настоящие комики.

Петр Порошенко получил звание лучшего актера Украины из рук авантюриста МихаилаСаакашвили. Экс-президент Грузии полагает, что глава Незалежной и его окружение– это настоящие комики.По мнению беглого политика без гражданства, Порошенкотот еще шут и артист, он переплюнул даже Владимира Зеленского. "Вот, сейчасговорят – Зеленский актер, как можно клоуна пускать во власть. Я не знаю большегоактера, чем Порошенко. Порошенко, который умеет плакать. Драматический актер.Какой, к черту Зеленский по сравнению с ним?", – задается вопросои Саакашвили.Зеленского он назвал жалким актеришкой начальногокружка районного масштаба. "Порошенко умеет плакать, умеет пламенноговорить о реформах. Я такие его речи слушал в Одессе и Киеве, а воз и ныне там", – заявил экс-губернаторОдесской области.Веритьвсему, что говорит Михаил Саакашвили, конечно, нельзя. К примеру, на днях он призналсяв любви лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Политик вспомнил сладкие минуты, когда "оранжеваяпринцесса" нежно держала его за руку во время судебных заседаний по делу олишении его украинского гражданства."Уменя к ней своя слабость есть, потому что я ее знаю много лет. Конечно, быличасто моменты, когда мы не соглашались, но, с другой стороны, мы разныелюди", – сказал .Интересно,что разыскиваемый властями Грузии экс-президент, недавно выступил свидеообращением в поддержку Юлии Тимошенко на съезде ее партии, а за нескольконедель до этого называл Тимошенко кремлевской кукушкой.