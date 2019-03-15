Петр Порошенко получил звание лучшего актера Украины из рук авантюриста Михаила
Саакашвили. Экс-президент Грузии полагает, что глава Незалежной и его окружение
– это настоящие комики.
Петр Порошенко получил звание лучшего актера Украины из рук авантюриста Михаила
Саакашвили. Экс-президент Грузии полагает, что глава Незалежной и его окружение
– это настоящие комики.
По мнению беглого политика без гражданства, Порошенко
тот еще шут и артист, он переплюнул даже Владимира Зеленского. "Вот, сейчас
говорят – Зеленский актер, как можно клоуна пускать во власть. Я не знаю большего
актера, чем Порошенко. Порошенко, который умеет плакать. Драматический актер.
Какой, к черту Зеленский по сравнению с ним?", – задается вопросои Саакашвили.
Зеленского он назвал жалким актеришкой начального
кружка районного масштаба. "Порошенко умеет плакать, умеет пламенно
говорить о реформах. Я такие его речи слушал в Одессе и Киеве, а воз и ныне там", – заявил экс-губернатор
Одесской области.
Верить
всему, что говорит Михаил Саакашвили, конечно, нельзя. К примеру, на днях он признался
в любви лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Политик вспомнил сладкие минуты, когда "оранжевая
принцесса" нежно держала его за руку во время судебных заседаний по делу о
лишении его украинского гражданства.
"У
меня к ней своя слабость есть, потому что я ее знаю много лет. Конечно, были
часто моменты, когда мы не соглашались, но, с другой стороны, мы разные
люди", – сказал .
Интересно,
что разыскиваемый властями Грузии экс-президент, недавно выступил с
видеообращением в поддержку Юлии Тимошенко на съезде ее партии, а за несколько
недель до этого называл Тимошенко кремлевской кукушкой.