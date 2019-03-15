Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отвесил звонкую оплеуху лидеру Незалежной Петру Порошенко. Одиозный грузинский политик растоптал своего главного оппонента.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отвесил звонкую оплеуху лидеру Незалежной Петру Порошенко. Одиозный грузинский политик растоптал своего главного оппонента.
Саакашвили обвинил Порошенко в вымирании Украины. По словам
бывшего президента Грузии, некогда 50-миллионная страна с мощной экономикой
превращается по населению в "большую Молдавию".
Правление Порошенко приведет к тому, что на Украине
останется не более 25-30 миллионов человек, прогнозирует политик. "Страну
пенсионеров, где молодым нет места", – сказал Саакашвили в эфире
телеканала "НАШ".
Бывший президент Грузии полагает, что сокращение численности
населения страны почти в два раза полностью соответствует интересам Порошенко и
других олигархов. Чем быстрее будет вымирать Украины, тем больше властной
верхушке достанется ресурсов и земли. "Молдаванин Порошенко превращает
Украину в Молдову", – заключил Саакашвили.
Через две недели на Украине состоятся президентские выборы -
2019, бывший грузинский лидер уверен в поражении . Сразу после этого
изгнанный с Незалежной и лишенный гражданства политик намерен вернуться в
страну.
В одном из недавних интервью Саакашвили припомнил беседу с
Порошенко, где речь зашла о Крыме и вступлении Украины в Евросоюз. Со слов
экс-президента Грузии, лидер Незалежной сказал ему, что Украина должна
свыкнуться с потерей полуострова и обменять его на вступление в Евросоюз.
Саакашвили утверждает, что тогда не согласился с .
Украину едва ли примут в Евросоюз и НАТО, если Киев откажется от Крыма, уверен
бывший президент Грузии.