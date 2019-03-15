Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отвесил звонкую оплеуху лидеру Незалежной Петру Порошенко. Одиозный грузинский политик растоптал своего главного оппонента.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отвесил звонкую оплеуху лидеру Незалежной Петру Порошенко. Одиозный грузинский политик растоптал своего главного оппонента.Саакашвили обвинил Порошенко в вымирании Украины. По словамбывшего президента Грузии, некогда 50-миллионная страна с мощной экономикойпревращается по населению в "большую Молдавию".Правление Порошенко приведет к тому, что на Украинеостанется не более 25-30 миллионов человек, прогнозирует политик. "Странупенсионеров, где молодым нет места", – сказал Саакашвили в эфиретелеканала "НАШ".Бывший президент Грузии полагает, что сокращение численностинаселения страны почти в два раза полностью соответствует интересам Порошенко идругих олигархов. Чем быстрее будет вымирать Украины, тем больше властнойверхушке достанется ресурсов и земли. "Молдаванин Порошенко превращаетУкраину в Молдову", – заключил Саакашвили.Через две недели на Украине состоятся президентские выборы -2019, бывший грузинский лидер уверен в поражении . Сразу после этогоизгнанный с Незалежной и лишенный гражданства политик намерен вернуться встрану.В одном из недавних интервью Саакашвили припомнил беседу сПорошенко, где речь зашла о Крыме и вступлении Украины в Евросоюз. Со словэкс-президента Грузии, лидер Незалежной сказал ему, что Украина должнасвыкнуться с потерей полуострова и обменять его на вступление в Евросоюз.Саакашвили утверждает, что тогда не согласился с .Украину едва ли примут в Евросоюз и НАТО, если Киев откажется от Крыма, уверенбывший президент Грузии.