Поющую ведущую застали в самолете эконом-класса. Ольга Бузова почти весь
перелет проспала.
Поющую ведущую застали в самолете эконом-класса. Ольга Бузова почти весь
перелет проспала.
У знаменитости
недавно прошел тур в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге. Во время
одного из перелетов Ольгу Бузову сняли, когда она спала. Судя по появившимся в
Сети снимкам, певица находилась не в привычном бизнес-классе, а в экономе.
Девушка отдыхала после выступления. Бортпроводники рассказали, что
исполнительница почти весь перелет проспала и вела себя скромно. Представитель
Ольги Бузовой прокомментировал инцидент.
"У Ольги в концертном райдере
даже есть пункт, что она летает только бизнесом. Но бывают разные
обстоятельства, к которым она, как настоящий профессионал, всегда готова и
относится с пониманием", – цитирует представителя ведущей "Дома-2" . По его словам, самолет оказался настолько крохотным, что
там просто не было предусмотрено бизнес-класса.
Однако данный случай разовый.
Обычно Ольга Бузова выбирает либо первый, либо бизнес-класс. Звезда не раз
признавалась, что страдает от недосыпа, и высыпается в самолетах, где
моментально проваливается в объятия Морфея. Причем, как ранее рассказывала
, она не принимает снотворных.
Как писали "Дни.ру", ранее
телеведущая и певица объявила о своих концертах в российских городах.
Однако, как выяснилось, народ ее выступления не особо вдохновляют. Россияне
убеждены, что не помешало бы взять уроки вокала перед тем, как
брать деньги за выступления.