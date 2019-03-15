Поющую ведущую застали в самолете эконом-класса. Ольга Бузова почти весь перелет проспала.

Поющую ведущую застали в самолете эконом-класса. Ольга Бузова почти весьперелет проспала.У знаменитостинедавно прошел тур в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге. Во времяодного из перелетов Ольгу Бузову сняли, когда она спала. Судя по появившимся вСети снимкам, певица находилась не в привычном бизнес-классе, а в экономе.Девушка отдыхала после выступления. Бортпроводники рассказали, чтоисполнительница почти весь перелет проспала и вела себя скромно. ПредставительОльги Бузовой прокомментировал инцидент."У Ольги в концертном райдередаже есть пункт, что она летает только бизнесом. Но бывают разныеобстоятельства, к которым она, как настоящий профессионал, всегда готова иотносится с пониманием", – цитирует представителя ведущей "Дома-2" . По его словам, самолет оказался настолько крохотным, чтотам просто не было предусмотрено бизнес-класса.Однако данный случай разовый.Обычно Ольга Бузова выбирает либо первый, либо бизнес-класс. Звезда не разпризнавалась, что страдает от недосыпа, и высыпается в самолетах, гдемоментально проваливается в объятия Морфея. Причем, как ранее рассказывала, она не принимает снотворных.Как писали "Дни.ру", ранеетелеведущая и певица объявила о своих концертах в российских городах.Однако, как выяснилось, народ ее выступления не особо вдохновляют. Россиянеубеждены, что не помешало бы взять уроки вокала перед тем, какбрать деньги за выступления.