Лена Миро объяснила, почему Первый канал отказался показать документальный фильм Покидая Неверленд. Новый пост, посвященный скандальной ленте, появился на странице блогера.

Лена Миро объяснила, почему Первый канал отказался показать документальный фильм "Покидая Неверленд". Новый пост, посвященный скандальной ленте, появился на странице блогера.В основе фильма – повествование о двух мужчинах – Уэйде Робсоне и Джимми Сейфчаке, которые в детстве были приглашены на калифорнийское ранчо поп-певца. Как утверждают герои ленты, они подверглись сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона. По словам Миро, этот фильм рассказывает о двух мальчиках, которые сначала "защищали своего кумира на судебных процессах", а спустя много лет наконец решили рассказать правду.Блогер заявила, что главными виновниками истории являются родители пострадавших. "Ведь ни один ребенок в семь лет не может купить билет и прилететь к поп-королю в сказочный Neverland. Как тогда дети оказывались рядом с Джексоном на его ранчо? Все просто – благодаря родителям", – заявила она. Лена назвала их сводниками, которые ради денег и славы сами привезли наследников к певцу.Миро считает, что Первый канал убрал ленту из сетки вещания, чтобы скрыть от людей правду. По словам блогера, "телевизионные начальники, ведущие популярных шоу, певцы, участники телепроектов через одного – извращенцы". Многие родители ведут своих отпрысков на такие проекты, как "Дом-2", "Голос.Дети", "Лучше всех!", ради славы и денег, но они даже не догадываются, какую травму могут нанести их детям.В конце Лена отметила, что картина "Покидая Неверленд" является обязательной к просмотру. "И вовсе не из-за , который для России – один из многих западных исполнителей. Фильм о родителях, о том быдле, которое тащит своих детей к сомнительной славе к Джексону ли, или в Детский Голос на Первом канале страны", – заключила блогер.