Полузащитник испанской Валенсии и сборной России после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против российского Краснодара признался, что быки доставили немало проблем его команде. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1 и выходом испанцев в 1/4 финала по итогам двух встреч (3:2).

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против российского "Краснодара" признался, что "быки" доставили немало проблем его команде. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1 и выходом испанцев в 1/4 финала по итогам двух встреч (3:2)."Краснодар" – очень хорошая команда, и они это доказали. "Валенсии" было сегодня очень тяжело, — резюмирует Черышев, слова которого приводит Чемпионат.Com. — После перерыва у нас были хорошие моменты для того, чтобы забить, но мы этого не сделали. Они же забили красивый гол"."Хорошо, что у нас получилось отыграться. Думаю, главная причина нашего гола то, что мы не сдались. На 85 минуте мы пропустили гол, но продолжали идти вперед и отыгрались. Нам сильно понравился "Краснодар", особенно в первом тайме. Они много владели мячом и преимущество было на их стороне. Думаю, что у них все обязательно получится в чемпионате России".Напомним, что в российской премьер-лиге "Краснодар" идет на второй строчке, отставая от лидирующего "Зенита" на пять очков. В ближайшем матче РПЛ "быки" на выезде сыграют с московским "Локомотивом". Матч состоится в воскресенье, 17 марта на столичном стадионе "РЖД Арена".