Также в результате атаки, по разным данным, пострадали от 20 до 48 человек. Новозеландские власти назвали произошедшее терактом. После нападения полиция задержала четырех человек

В результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч погибли 49 человек, сообщил комиссар национальной полиции Майк Буш, передает газета New Zealand Herald. Такие же данные приводит Би-би-си. По данным последней, при нападении пострадали еще 20 человек. New Zealand Herald при этом сообщает о 48 получивших ранения.В мечети на Дин-Авеню (Аль-Нур), по словам полицейского, погиб​ 41 человек, семеро стали жертвами нападения в мечети Линвуд в центре города. Еще один пострадавший умер в больнице, указал на брифинге Буш.После происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек — трех мужчин и женщину. Одному из них уже предъявлено обвинение, рассказал полицейский. Сотрудники полиции сделали все возможное, чтобы защитить людей, — добавил комиссар, заметив, что обвиняемый в этом преступлении прежде не был известен ни новозеландским, ни австралийским службам безопасности.После нападения на улицах, где находились мечети, — Линвуд-авеню и Дин-авеню, — полиция изъяла много огнестрельного оружия, отметил Буш. Где именно оно находилось, комиссар не уточнил.