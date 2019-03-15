За пять лет, прошедших со дня
воссоединения Крыма с Россией, Госдума приняла 58 законов, направленных
на развитие республики и построения его правового фундамента. Об
этом сообщил спикер нижней палаты парламента, выступая на совместном заседании
Совета Думы и Госсовета Крыма.
За пять лет, прошедших со дня
воссоединения Крыма с Россией, Госдума приняла 58 законов, направленных
на развитие республики и построения его правового фундамента. Об
этом сообщил спикер нижней палаты парламента, выступая на совместном заседании
Совета Думы и Госсовета Крыма.
Крымские парламентарии также активно участвуют в законотворческом
процессе. По инициативе Госсовета республики было принято восемь федеральных законов,
отметил Володин. Он указал на большую заслугу президента Владимира Путина в
возвращении Крыма в родную гавань и на масштабную работу депутатов, министров,
граждан.
"Крайне важно, чтобы Крым, Севастополь были
единым целым, чтобы мы были в едином правовом пространстве", – сказал
Вячеслав Володин.
Говоря о развитии Крыма, спикер напомнил о грандиозных
проектах, успешно реализованных за пять лет на полуострове. "Построен
энергомост, выходят на проектную мощность две новых ТЭС. Модернизирован
аэропорт, введен в эксплуатацию автомобильный мост через Керченский
пролив, обновляется социальная инфраструктура, строятся новые детские сады,
медицинские центры, школы, идет модернизация промышленности, сельского
хозяйства, курортной отрасли", – отметил глава Думы.
Важным инструментом развития Крыма стала созданная
в 2015 году свободная экономическая зона. Благодаря ей выросли валовый
региональный продукт, объем инвестиций на душу населения.
Крым поднялся в
рейтинге регионов по качеству жизни с 76-го на 52-ое место, выросла и
туристическая активность. "Посмотрите какое движение, а если
правильнее говорить, рывок в развитии экономики совершил Крым", -
сказал Володин.
Спикер подчеркнул, что Совет Госдумы проходит
в таком формате впервые, но, если он докажет свою эффективность, то
подобные совместные заседания могут стать ежегодными.
Делегация Госдумы прибыла в Крым накануне, 14 марта.
Сегодня депутаты возложили цветы к памятнику "Народное ополчение всех
времен" в центре Симферополя и осмотрели две выставки: "Достижения Крыма
в составе России" и экспозицию детских рисунков, посвященных
воссоединению Крыма с Россией. Также в городе прошел митинг в честь
пятилетия Крымской весны.