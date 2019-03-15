За пять лет, прошедших со дня воссоединения Крыма с Россией, Госдума приняла 58 законов, направленных на развитие республики и построения его правового фундамента. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента, выступая на совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма.

За пять лет, прошедших со днявоссоединения Крыма с Россией, Госдума приняла 58 законов, направленныхна развитие республики и построения его правового фундамента. Обэтом сообщил спикер нижней палаты парламента, выступая на совместном заседанииСовета Думы и Госсовета Крыма.Крымские парламентарии также активно участвуют в законотворческомпроцессе. По инициативе Госсовета республики было принято восемь федеральных законов,отметил Володин. Он указал на большую заслугу президента Владимира Путина ввозвращении Крыма в родную гавань и на масштабную работу депутатов, министров,граждан."Крайне важно, чтобы Крым, Севастополь былиединым целым, чтобы мы были в едином правовом пространстве", – сказалВячеслав Володин.Говоря о развитии Крыма, спикер напомнил о грандиозныхпроектах, успешно реализованных за пять лет на полуострове. "Построенэнергомост, выходят на проектную мощность две новых ТЭС. Модернизированаэропорт, введен в эксплуатацию автомобильный мост через Керченскийпролив, обновляется социальная инфраструктура, строятся новые детские сады,медицинские центры, школы, идет модернизация промышленности, сельскогохозяйства, курортной отрасли", – отметил глава Думы.Важным инструментом развития Крыма стала созданнаяв 2015 году свободная экономическая зона. Благодаря ей выросли валовыйрегиональный продукт, объем инвестиций на душу населения.Крым поднялся врейтинге регионов по качеству жизни с 76-го на 52-ое место, выросла итуристическая активность. "Посмотрите какое движение, а еслиправильнее говорить, рывок в развитии экономики совершил Крым", -сказал Володин.Спикер подчеркнул, что Совет Госдумы проходитв таком формате впервые, но, если он докажет свою эффективность, топодобные совместные заседания могут стать ежегодными.Делегация Госдумы прибыла в Крым накануне, 14 марта.Сегодня депутаты возложили цветы к памятнику "Народное ополчение всехвремен" в центре Симферополя и осмотрели две выставки: "Достижения Крымав составе России" и экспозицию детских рисунков, посвященныхвоссоединению Крыма с Россией. Также в городе прошел митинг в честьпятилетия Крымской весны.