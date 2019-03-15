15.03.2019

2019-03-15 13:46:01

Дерзкое ограбление магазина в Москве попало на видео

Камеры наблюдения сняли на видео дерзкое ограбление одного из пунктов выдачи товаров в Измайлово на востоке Москвы, передает "". Злоумышленник обмотал продавщицу скотчем и забрал из кассы деньги. По информации издания Mash, его добычей стали 16 тысяч рублей.