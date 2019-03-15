Для доставки космонавтов и астронавтов на МКС будут использоваться как российские, так и американские космические корабли, заявил гендиректор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Для доставки космонавтов и астронавтов на МКС будут использоваться как российские, так и американские космические корабли, заявил гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Он рассказал о соответствующей договоренности с руководством NASA.При этом американские астронавты будут летать к МКС на "Союзах", а российские космонавты – на американских аппаратах. При этом американские космические корабли должны будут сначала пройти сертификацию, передает ТАСС. Такая схема полетов обеспечит альтернативные пути доставки людей на космическую станцию.