Наследница знаменитого модельера Галина рассказала,
как восстанавливает форму после вторых родов. Дочь Юдашкина
опубликовала в Instagram фото в купальнике.
Наследница знаменитого модельера Галина рассказала,
как восстанавливает форму после вторых родов. Дочь Юдашкина
опубликовала в Instagram фото в купальнике.
Весной 2018 года Галина Юдашкина во
второй раз стала мамой. В отличие от первой беременности, дочь кутюрье смогла
гораздо быстрее вернуться в прежнюю форму.
Результатом дочь Валентина Юдашкина
похвасталась на своей странице в соцсети. На снимке из солнечного Майами она
предстала в салатовом купальнике, продемонстрировав подтянутую и стройную
фигуру.
Также наследница Юдашкина отметила, что
пока не до конца довольна своей фигурой. Галина считает, что ей еще далеко до
совершенства. В дополнение к фото девушка
рассказала о том, как она восстанавливается после рождения ребенка.
Дочь Юдашкина призналась, что ей
поступает множество вопросов о том, как быстро прийти в форму после рождения
ребенка, сбросив ненавистные килограммы. Галина
сообщила, что она ест практически все, но маленькими порциями и старается не
есть после восемнадцати часов. Кроме того, в день она выпивает от полутора до
двух литров воды.
Важны для обретения хорошей
физической формы и физические нагрузки. Так, спортзал посещает два-три
раза в неделю. Не забывает Галина и об антицеллюлитных массажах и обертываниях. Также перед
принятием душа пользуется специальной жесткой щеткой,
которой она делает себе антицеллюлитный массаж.