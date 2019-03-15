Наследница знаменитого модельера Галина рассказала, как восстанавливает форму после вторых родов. Дочь Юдашкина опубликовала в Instagram фото в купальнике.

Наследница знаменитого модельера Галина рассказала,как восстанавливает форму после вторых родов. Дочь Юдашкинаопубликовала в Instagram фото в купальнике.Весной 2018 года Галина Юдашкина вовторой раз стала мамой. В отличие от первой беременности, дочь кутюрье смоглагораздо быстрее вернуться в прежнюю форму.Результатом дочь Валентина Юдашкинапохвасталась на своей странице в соцсети. На снимке из солнечного Майами онапредстала в салатовом купальнике, продемонстрировав подтянутую и стройнуюфигуру.Также наследница Юдашкина отметила, чтопока не до конца довольна своей фигурой. Галина считает, что ей еще далеко досовершенства. В дополнение к фото девушкарассказала о том, как она восстанавливается после рождения ребенка.Дочь Юдашкина призналась, что ейпоступает множество вопросов о том, как быстро прийти в форму после рожденияребенка, сбросив ненавистные килограммы. Галинасообщила, что она ест практически все, но маленькими порциями и старается неесть после восемнадцати часов. Кроме того, в день она выпивает от полутора додвух литров воды.Важны для обретения хорошейфизической формы и физические нагрузки. Так, спортзал посещает два-трираза в неделю. Не забывает Галина и об антицеллюлитных массажах и обертываниях. Также передпринятием душа пользуется специальной жесткой щеткой,которой она делает себе антицеллюлитный массаж.