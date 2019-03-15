Единая Россия отобрала первых финалистов конкурса общественно значимых проектов из каждого федерального округа. Пока на победу претендуют восемь финалистов.

"Единая Россия" отобрала первыхфиналистов конкурса общественно значимых проектов из каждого федерального округа.Пока на победу претендуют восемь финалистов.По оценке замсекретаря генсоветапартии Виктора Селиверстова, предложенные проекты смогут решать проблемы людейна местах, он назвал их интересными. Наибольшую активность в конкурсе показали Приморский край и Красноярскийкрая, Башкирии, Свердловская и Ростовская области. В лидерах – проекты, связанныес поддержкой молодежи, семьи и детей. Есть предложения и на тему развития патриотизма.Первичное отделении партиииз поселка Переяславка Хабаровского края предложило проект "Смогу житьсамостоятельно". Он предполагает оборудование комнаты в виде семейной гостинойдля родителей и их особенных детей. Севастопольцы хотят восстановить 7-юмортирную батарею и открыть на ее территории музейный комплекс.По проекту из Хакасии "Стань заметным на дорогах" околочетырех тысяч детей получат светоотражающие элементы для одежды, портфелей истанут участниками тематических конкурсов и экскурсий.В Новгородской области предложенозаменить электропроводку в здании поселкового спортивного клуба, в Рязанской представилипроект создания современной детской площадки в большом селе.На Ставропольеактивисты хотят разработать программу занятий для людей с ограниченнымивозможностями и пожилых людей. Итоги конкурса социально значимых проектов будутподведены до 15 апреля, планируется отобрать порядка двухсот заявок.