Единая Россия отобрала первых
финалистов конкурса общественно значимых проектов из каждого федерального округа.
Пока на победу претендуют восемь финалистов.
"Единая Россия" отобрала первых
финалистов конкурса общественно значимых проектов из каждого федерального округа.
Пока на победу претендуют восемь финалистов.
По оценке замсекретаря генсовета
партии Виктора Селиверстова, предложенные проекты смогут решать проблемы людей
на местах, он назвал их интересными. Наибольшую активность в конкурсе показали Приморский край и Красноярский
края, Башкирии, Свердловская и Ростовская области. В лидерах – проекты, связанные
с поддержкой молодежи, семьи и детей. Есть предложения и на тему развития патриотизма.
Первичное отделении партии
из поселка Переяславка Хабаровского края предложило проект "Смогу жить
самостоятельно". Он предполагает оборудование комнаты в виде семейной гостиной
для родителей и их особенных детей. Севастопольцы хотят восстановить 7-ю
мортирную батарею и открыть на ее территории музейный комплекс.
По проекту из Хакасии "Стань заметным на дорогах" около
четырех тысяч детей получат светоотражающие элементы для одежды, портфелей и
станут участниками тематических конкурсов и экскурсий.
В Новгородской области предложено
заменить электропроводку в здании поселкового спортивного клуба, в Рязанской представили
проект создания современной детской площадки в большом селе.
На Ставрополье
активисты хотят разработать программу занятий для людей с ограниченными
возможностями и пожилых людей. Итоги конкурса социально значимых проектов будут
подведены до 15 апреля, планируется отобрать порядка двухсот заявок.