Единая Россия предлагает снизить в два раза первоначальный взнос на приобретение жилья по детской ипотеке. Партия выступила с инициативой, направленной на улучшение механизма получения кредитов семьям с детьми.

"Единая Россия" предлагаетснизить в два раза первоначальный взнос на приобретение жилья по детскойипотеке. Партия выступила с инициативой, направленной на улучшение механизмаполучения кредитов семьям с детьми.Предложения выработаны на дискуссионнойплощадке "Благополучие человека", они будут представлены на президиумегенсовета "Единой России" 21 марта, сообщила ректор РГСУ НатальяПочинок.Среди партийных инициатив – снижение в два раза первоначального взносана приобретение жилья по детской ипотеке, уменьшение начала льготного периодадля ипотечных заемщиков с двух месяцев до одного и возможность использованиякредитных каникул для всех заемщиков с детьми.Партия также намерена ускоритьсоздание финансовых инструментов для поддержки семей при индивидуальномжилищном строительстве, об этом говорил Владимир Путин в своем посланииФедеральному Собранию."Мы провели нулевые чтенияпо законопроекту об ипотечных каникулах и рассмотрели тему доступности ипотеки,прежде всего семейной, детской. Она, действительно, является основой семейногоблагополучия и должна стать драйвером развития демографии", – сообщилаПочинок.Семья, материнство идетство – это основополагающие ценности нашего государства. И мы должны делатьвсе для их поддержки, о чем неоднократно говорил Владимир Путин.Координатор партийнойплощадки проинформировала, что в обсуждении предложенных инициатив принялиучастие эксперты, депутаты и представители регионов. По итогам дискуссии принятпроект соответствующей резолюции.