Единая Россия предлагает
снизить в два раза первоначальный взнос на приобретение жилья по детской
ипотеке. Партия выступила с инициативой, направленной на улучшение механизма
получения кредитов семьям с детьми.
"Единая Россия" предлагает
снизить в два раза первоначальный взнос на приобретение жилья по детской
ипотеке. Партия выступила с инициативой, направленной на улучшение механизма
получения кредитов семьям с детьми.
Предложения выработаны на дискуссионной
площадке "Благополучие человека", они будут представлены на президиуме
генсовета "Единой России" 21 марта, сообщила ректор РГСУ Наталья
Починок.
Среди партийных инициатив – снижение в два раза первоначального взноса
на приобретение жилья по детской ипотеке, уменьшение начала льготного периода
для ипотечных заемщиков с двух месяцев до одного и возможность использования
кредитных каникул для всех заемщиков с детьми.
Партия также намерена ускорить
создание финансовых инструментов для поддержки семей при индивидуальном
жилищном строительстве, об этом говорил Владимир Путин в своем послании
Федеральному Собранию.
"Мы провели нулевые чтения
по законопроекту об ипотечных каникулах и рассмотрели тему доступности ипотеки,
прежде всего семейной, детской. Она, действительно, является основой семейного
благополучия и должна стать драйвером развития демографии", – сообщила
Починок.
Семья, материнство и
детство – это основополагающие ценности нашего государства. И мы должны делать
все для их поддержки, о чем неоднократно говорил Владимир Путин.
Координатор партийной
площадки проинформировала, что в обсуждении предложенных инициатив приняли
участие эксперты, депутаты и представители регионов. По итогам дискуссии принят
проект соответствующей резолюции.