В начале февраля капитан московского Спартака официально оформил развод с супругой Дарьей. Как утверждает адвокат Сергей Жорин, Денис Глушаков не хочет делить совместно нажитое имущество и втайне пытается присвоить все средства себе.

В начале февраля капитан московского "Спартака" официально оформил развод с супругой Дарьей. Как утверждает адвокат Сергей Жорин, Денис Глушаков не хочет делить совместно нажитое имущество и втайне пытается присвоить все средства себе.По словам правозащитника, футболист начал выводить деньги с банковского счета сразу после разрыва с женой в августе прошлого года. Спортсмен отправлял средства в негосударственные пенсионные фонды. "Использование таких фондов – сейчас самый популярный способ вывода совместно нажитых средств, потому что после перечисления денег в негосударственный пенсионный фонд, это становится его собственностью", – рассказал Сергей Жорин.Адвокат предложил футболисту сесть за стол переговоров и честно поделить все имущество. Он уточнил, что, когда Денис Глушаков начинал жить с Дарьей, он еще не был известным футболистом. Супруга поддерживала его на протяжении всей карьеры, а спортсмен решил "отблагодарить" ее таким нечестным способом. Правозащитник пообещал предоставить все доказательства перевода средств. "К сожалению для Дениски, ни один его фокус не прошел, и в скором времени можно ждать справедливое и законное решение", – добавил он.Напомним, в феврале Никулинский суд Москвы постановил взыскать с капитана московского "Спартака" алименты в размере одной трети всех доходов. Кроме того, футболист должен будет выплачивать бывшей жене 100 тысяч рублей в месяц, пока их младшая дочь не достигнет трехлетнего возраста.Причиной разрыва супругов стали многочисленные измены футболиста. В прошлом году Дарья застала Дениса Глушакова в бане в компании неизвестной женщины. Неприятный эпизод она засняла на камеру и разместила в Сети. Позднее спортсмен рассказал, что на самом деле он проводил время с давней подругой. Капитан встретился с ней, чтобы обсудить непростую семейную ситуацию.