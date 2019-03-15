Неизвестные устроили стрельбу в мечетях на востоке Новой Зеландии. Внутри в тот момент находились около трехсот человек. По последней информации, в результате нападения 27 человек погибли.

Неизвестные устроили стрельбу в мечетях на востоке Новой Зеландии. Внутри в тот момент находились около трехсот человек. По последней информации, в результате нападения 27 человек погибли, передает телеканал "Россия 24".Город Крайстчерч расположен на Южном острове Новой Зеландии. Название переводится с английского как "церковь Христа". Был основан в середине 19 века выходцами из Европы. В городе и окрестностях постоянно проживает 377 тысяч человек. По численности населения Крайстчерч на втором месте после делового и финансового центра Новой Зеландии — Окленда. Основные отрасли городской экономики сельское хозяйство, пищевая промышленность и туризм. В регионе активно развиваются предприятия высокотехнологических и наукоемких отраслей, в том числе биотехнологий и программного обеспечения. В городе три высших учебных заведения. Это Университеты Кентербери и Линкольна, а также Медицинская школа. В основном население исповедует Христианство. Так же в Крайстчерче есть мусульманская община, которая насчитывает 5 тысяч человек. В середине 80-х годов в городе были построены две мечети.Мусульмане составляют чуть более процента населения Новой Зеландии – это по данным переписи 2013 года. При этом количество жителей, исповедующих ислам, неуклонно увеличивается – с 2006 года оно выросло на 28 процентов. По прогнозам, к 2030 году в стране будет проживать 100 тысяч мусульман. В стране — 57 мечетей и исламских культурных центров. Мусульманская община Новой Зеландии насчитывает как минимум 100 лет истории. По словам президента ассоциации исламских федераций Мустафы Фарука, Новая Зеландия считается одной из самых безопасных стран для мусульман.Одно из последних нападений произошло 30 января этого года — неизвестный бросил гранату в мечеть города Замбоанга на Филиппинах. Как минимум два человека погибли, четверо пострадали.3 августа 2018 два террориста подорвали себя в мечети афганского города Гардез, а до этого бросили несколько гранат. В здании находились около шестисот человек. Погибли 30, еще 81 оказался ранен.1 мая 2018 года было совершено нападение на мечеть города Муби в Нигерии. Только по официальным данным погибли 27 человек. Очевидцы сообщают, что жертв могло быть гораздо больше. Террористы напали на мечеть во время вечерней молитвы.23 января прошлого года два заминированных автомобиля взорвались возле крупнейшей в ливийском городе Бенгази мечети. В то время верующие выходили из здания после молитвы. 41 человек погиб, более 80 были ранены.