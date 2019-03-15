15.03.2019

2019-03-15 12:16:34

Горящий в центре Саратова трамвай сняли на видео

Очевидцы сняли на видео объятый пламенем трамвай, стоящий недалеко от остановки "Аграрный университет" в центре Саратова. Сообщается, что проблемы начались во время движения общественного транспорта. Сперва люди почувствовали запах жженой резины, а затем в кабине вагоновожатого возникло пламя, передает портал "". Водитель, кондуктор и пассажиры успели покинуть трамвай до того, как огонь распространился на весь салон. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность электропроводки. Точные обстоятельства устанавливаются.