В Мельбурне стартовал первый этап Формулы-1 Гран-при Австралии. Состоялись первые свободные заезды. Даниил Квят из Toro Rosso показал седьмой результат.

В Мельбурне стартовал первый этап Формулы-1 Гран-при Австралии. Состоялись первые свободные заезды. Даниил Квят из Toro Rosso показал седьмой результат.Вернувшийся в Формулу-1 после годичного перерыва российский гонщик неплохо выступил в первой практике. Результат Квята 1:24.832 стал седьмым. Выше Даниила расположились Льюис Хэмилтон (Mercedes), Себастьян Феттель, Шарль Леклер оба (Ferrari), Макс Ферстаппен (Red Bull), Вальтери Боттас (Mercedes), Кими Райкконен (Alfa Romeo).Вторая практика запланирована на 8 утра. В субботу пройдут третья практика и квалификационный заезд. Главная гонка состоится в воскресенье.