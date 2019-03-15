Польского посла вызвали в белорусский МИД для дачи разъяснений. Это связано с информацией, которую опубликовал Институт национальной памяти Польши.

Польского посла вызвали в белорусский МИД для дачи разъяснений. Это связано с информацией, которую опубликовал Институт национальной памяти Польши. Статья посвящена польскому военному преступнику Ромуальду Райсу. В начале 1946 года его банда убила 79 белорусов в Восточной Польше. Это преступление было признано актом геноцида, а сам Райс — казнен по приговору суда.При этом в заявлении, которое выпустил Институт, содержатся попытки обелить Райса и преуменьшить его преступления. Теперь Минск хочет получить от Варшавы ответ: является ли такая оценка официальной позицией польского государства."Преступник, лично отдававший приказы и участвовавший в убийстве мирных жителей белорусских деревень на Подляшье, не может быть обелен ни в глазах белорусов, ни в исторической памяти других здравомыслящих людей, — приводит телеканал "Россия 24" слова пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза. — Польскими учеными собрано достаточно доказательств его злодеяний".