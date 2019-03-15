Состоялись еще четыре ответных матча 1/8 финала Лиги Европы. Стали известны все участники четвертьфиналов второго по значимости континентального клубного турнира. В их числе не оказалось миланского Интера

Состоялись еще четыре ответных матча 1/8 финала Лиги Европы. Стали известны все участники четвертьфиналов второго по значимости континентального клубного турнира. В их числе не оказалось миланского "Интера".Миланцы проиграли дома немецкому "Айнтрахту" 0:1. Лука Йович поразил ворота хозяев уже на пятой минуте, и этот гол остался единственным в двух встречах. "Интер" завершил европейскую кампанию, а "Айнтрахт" вышел в четвертьфинал.Лондонский "Арсенал" проиграл первый матч французскому "Ренну" 1:3. Но на своем поле "канониры" взяли более чем убедительный реванш 3:0. Два мяча в ворота соперника отправил Пьер-Эмерик Обамеянг, еще один Эйнсли Мэйтленд-Найлс. "Арсенал" продолжает борьбу в Лиге Европы.В двух встречах понадобилось дополнительное время. В Лиссабоне "Бенфика" за счет гола Жонаса обыграла загребское "Динамо" 1:0. Но и первый матч завершился с тем же счетом, но в пользу хорватов. В дополнительные полчаса Ферру и Алессандро Гримальди забили по мячу в ворота "Динамо" и помогли португальским "орлам" выйти в следующий этап.В Праге играли "Славия" и испанская "Севилья". После 90 минут ничья 2:2. У хозяев мячи забили Майкл Нгадеу-Нгаджуи и Томаш Соучек с пенальти, у гостей Висам Бен-Йеддер (с 11 метрового) и Мунир Эль-Хамдауи. Такой же счет был зафиксирован в первой встрече. Командам пришлось задержаться на поле еще на полчаса. Франко Васкес вывел гостей вперед. Хозяева ответили голом Мика ван Бурена. Все решила срезка защитника "Севильи" Симона Кьера. Его автогол принес "Славии" и победу 4:3, и выход в четвертьфинал.Таким образом, в четвертьфинал Лиги Европы вышли испанские "Валенсия" и "Вильярреал", английские "Челси" и "Арсенал", итальянский "Наполи", немецкий "Айнтрахт", португальская "Бенфика" и чешская "Славия". Жеребьевка турнира пройдет в пятницу.