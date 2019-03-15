Похоже, с обнародованным на прошлой неделе планом Марка Цукерберга развивать на базе Facebook, WhatsApp, Instagram и Messenger платформу для приватного общения согласны не все. О своём уходе из компании заявили сразу два топ-менеджера: продуктовый директор Крис Кокс и глава WhatsApp Крис Дэниелс.

Похоже, с обнародованным на прошлой неделе планом Марка Цукерберга развивать на базе Facebook, WhatsApp, Instagram и Messenger платформу для приватного общения согласны не все. О своём уходе из компании заявили сразу два топ-менеджера: продуктовый директор Крис Кокс и глава WhatsApp Крис Дэниелс.Кокс, проработавший в Facebook 13 лет, многими рассматривался как второй человек в компании после Марка Цукерберга и главный претендент на руководство в случае, если основателю придётся уйти с поста гендиректора. С мая 2018-го Коксу по решению Цукерберга были переподчинены все руководители отдельных продуктов, таких как Messenger или Instagram. Именно это, возможно, обидело и подтолкнуло к уходу из Facebook прошлой осенью сооснователя Instagram Кевина Систрома.В письме Марка Цукерберга сотрудникам компании, которое опубликовала пресс-служба Facebook, говорится, что оба топ-менеджера самостоятельно приняли решение об уходе. Кокс, пишет Цукерберг, уже несколько лет обсуждал с ним "своё желание заняться чем-нибудь ещё", однако не уходил, чтобы не бросать компанию в трудные времена на фоне скандала с Cambridge Analytica и вмешательством в выборы.Тем не менее, отмечает Recode, из письма Цукерберга можно понять: обе отставки связаны с запланированной главой компании сменой стратегии. На прошлой неделе Цукерберг пообещал в ближайшие несколько лет радикально трансформировать принадлежащие его компании социальные сети и мессенджеры. Продукты будут развивать так, чтобы пользователи могли сфокусироваться на общении один-на-один или в небольших группах, сообщения при этом могут стать эфемерными и будут по умолчанию защищены сквозным шифрованием.Кокса никем заменять не будут: Цукерберг объявил, что вместо уходящего директора по продукту руководители отдельных направлений будут подчиняться непосредственно ему. Руководить WhatsApp вместо Криса Дэниелса будет Уилл Кэткарт.