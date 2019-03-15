Звезда реалити-шоу Семейство Кардашьян рассказала, как ей удалось вернуть стройное и подтянутое тело после родов. 21-летняя Кайли Дженнер поделилась с поклонниками секретами похудения в прямом эфире Instagram.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" рассказала, как ей удалось вернуть стройное и подтянутое тело после родов. 21-летняя Кайли Дженнер поделилась с поклонниками секретами похудения в прямом эфире Instagram.Во время беременности звезда не соблюдала меру в еде и набрала около 18 килограммов. По словам модели, она часто питалась сладостями. Иногда она могла съесть целых три вафли за один день. "Говорят, что, когда ждешь девочку, постоянно хочется чего-то сладкого или соленого. Для меня это оказалось правдой", – поделилась Кайли Дженнер.Сразу после рождения дочери она занялась своей фигурой. Чтобы привести себя в прежнюю форму, модели понадобилось около года. Как отмечает звезда, вернуть стройное тело ей помогла строгая диета. Она отказалась от своих любимых калорийных продуктов: пасты, пиццы и молочной еды. "Честно говоря, все дело в диете. Я от природы худая. У меня всегда был плоский живот, но только недавно он снова стал таким, каким был до рождения Сторми", – приводит слова актрисы "Сплетник".Напомним, в начале марта издание Forbes назвало самой молодой миллионершей в мире, которая заработала состояние самостоятельно. Звезда является основательницей бренда косметических средств Kylie Cosmetics. Как утверждает сама модель, именно ее участие в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и большое количество подписчиков в социальных сетях помогли ей заработать миллионы долларов.