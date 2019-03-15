Самый популярный блогер на YouTube PewDiePie возмущен тем, что его имя связали с расстрелом мечетей в Новой Зеландии. Ремарку убийцы, которую тот сделал в прямом эфире, блогер назвал отвратительной.

Самый популярный блогер на YouTube PewDiePieвозмущен тем, что его имя связали с расстрелом мечетей в Новой Зеландии. Ремаркуубийцы, которую тот сделал в прямом эфире, блогер назвал "отвратительной".новозеландского города Крайстчерч потряс PewDiePie.Блогер, у которого почти 90 миллионов подписчиков, признался, что тяжелопереживает эту трагедию. А призыв убийцы подписываться на PewDiePie – "отвратителен"."Только услышал об ужасных событиях в новозеландскомгороде Крайстчерч. Считаю совершенно отвратительным, что этот человек назвалмое имя. Все мои мысли и переживания сейчас с жертвами, родственниками и всеми,кого затронула эта трагедия", – написал блогер в Twitter.Уроженец Австралии Брентон Таррант, который устроил в Новой Зеландии, вел онлайн-трансляцию своей атаки в соцсетях. Вкакой-то момент он обратился к зрителям с фразой: "Помните, парни —подписывайтесь на PewDiePie".По последним данным, в результате атаки террористов в городеКрайстчерч погибли 40 человек, около 50 госпитализированы. По подозрению впричастности к расстрелу мечетей арестованы 4 человека, передает РИА Новости.15 марта, около 13:45 по местному времени (в Москве это раннее утро), вооруженные люди вошли в расположенные по соседству религиозные учреждения Аль-Нур и Линвуд. Нападавшие заблокировали входные двери и устроили , где в то время находились от 200 до 300 человек.