Самый популярный блогер на YouTube PewDiePie
возмущен тем, что его имя связали с расстрелом мечетей в Новой Зеландии. Ремарку
убийцы, которую тот сделал в прямом эфире, блогер назвал отвратительной.
Самый популярный блогер на YouTube PewDiePie
возмущен тем, что его имя связали с расстрелом мечетей в Новой Зеландии. Ремарку
убийцы, которую тот сделал в прямом эфире, блогер назвал "отвратительной".
новозеландского города Крайстчерч потряс PewDiePie.
Блогер, у которого почти 90 миллионов подписчиков, признался, что тяжело
переживает эту трагедию. А призыв убийцы подписываться на PewDiePie – "отвратителен".
"Только услышал об ужасных событиях в новозеландском
городе Крайстчерч. Считаю совершенно отвратительным, что этот человек назвал
мое имя. Все мои мысли и переживания сейчас с жертвами, родственниками и всеми,
кого затронула эта трагедия", – написал блогер в Twitter.
Уроженец Австралии Брентон Таррант, который устроил в Новой Зеландии, вел онлайн-трансляцию своей атаки в соцсетях. В
какой-то момент он обратился к зрителям с фразой: "Помните, парни —
подписывайтесь на PewDiePie".
По последним данным, в результате атаки террористов в городе
Крайстчерч погибли 40 человек, около 50 госпитализированы. По подозрению в
причастности к расстрелу мечетей арестованы 4 человека, передает РИА Новости.
15 марта, около 13:45 по местному времени (в Москве это раннее утро), вооруженные люди вошли в расположенные по соседству религиозные учреждения Аль-Нур и Линвуд. Нападавшие заблокировали входные двери и устроили , где в то время находились от 200 до 300 человек.