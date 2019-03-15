Российский космический транспортный корабль, известный как Федерация, получит новое имя, сообщил генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Российский космический транспортный корабль, известный как "Федерация", получит новое имя, сообщил генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.Выступая на пресс-конференции по итогам стыковки "Союза" с МКС, он сказал, что название уже придумано. Однако озвучить его Рогозин отказался, передает ТАСС.Новый корабль появится в 2022 году. Он будет использоваться в том числе и для доставки космонавтов на Международную космическую станцию. Но главная цель корабля — это полеты на Луну. А первым пилотом нового аппарата станет робот Федор.