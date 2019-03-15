Его обвиняют в трех преступлениях – краже и разбоях

Его обвиняют в трех преступлениях – краже и разбояхЖителя Коврова обвиняют в трех преступлениях – краже и разбоях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В середине декабря прошлого года мужчина украл технику и электроприборы из арендуемой квартиры и покинул съёмное жильё. Материальный ущерб превысил 38 тысяч рублей. Всю технику злоумышленник продал.Через несколько дней обвиняемый совершил разбойные нападения на 2 торговые точки, в одной из которых украл алкоголь, а в другой, угрожая ножом, потребовал открыть кассу. Посетители магазина, услышав шум, направились к злоумышленнику, но он успел убежать.Мужчину задержали, и он во всем признался. Уголовные дела направлены в суд.