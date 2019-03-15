У них есть совместных ребенок

У них есть совместных ребенокКовровский городской суд вынес приговор 24-летней местной женщине. Её признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.Между девушкой и её молодым человеком в сентябре прошлого произошёл серьёзный конфликт. Поругались они из-за того, что мужчина не хотел жениться. Подсудимая разозлилась, взяла нож и пырнула возлюбленного в грудь. К счастью, потерпевший выжил.На тот момент у молодой пары уже был маленький ребенок, который повлиял на решение суда — 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.