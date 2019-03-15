Спокойную Новую
Зеландию потрясло кровавое преступление: ультраправый
австралиец и его соратники застрелили в мечетях 49 человек. Террористы
предупреждали об атаке в соцсетях и призывали убить канцлера Германии и
президента Турции.
Спокойную Новую
Зеландию потрясло кровавое преступление: ультраправый
австралиец и его соратники застрелили в мечетях 49 человек. Террористы
предупреждали об атаке в соцсетях и призывали убить канцлера Германии и
президента Турции.
"Один из самых мрачных дней", – так прокомментировала
бойню в двух мечетях Крайстчерча премьер-министр страны Джасинда Ардерн. О готовящемся
теракте нацисты сообщили заранее, разместив в соцсетях 37-страничный манифест.
В нем содержался призыв убить Ангелу Меркель и Эрджепа Тайипа Эрдогана.
Террористы выбрали для своих атак две мечети, в
которых находились в общей сложности 500 человек. Сразу же после традиционной
пятничной молитвы нацисты заблокировали входные двери и открыли огонь. Прямую трансляцию
атаки они вели в интернете.
Вдохновитель атаки на мечети – 28-летний житель Австралии, ультраправый
нацист Брентон Таррант. Сколько человек действовали вместе с ним пока
неизвестно, также нет информации о его задержании.
В автомобиле, оставленном террористами рядом с одной
из мечетей, полиция нашла несколько бомб и обезвредила их на месте. Известно о
задержании четырех подозреваемых в преступлении, один из них похож на Андерса
Брейвика – норвежского неонациста, убившего в 2011 году 77 человек.
Президент России Владимир Путин выразил свои
соболезнования в связи терактом в Новой
Зеландии и заявил, что нападение потрясает своей жестокостью и цинизмом.