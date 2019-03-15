Спокойную Новую Зеландию потрясло кровавое преступление: ультраправый австралиец и его соратники застрелили в мечетях 49 человек. Террористы предупреждали об атаке в соцсетях и призывали убить канцлера Германии и президента Турции.

Спокойную НовуюЗеландию потрясло кровавое преступление: ультраправыйавстралиец и его соратники застрелили в мечетях 49 человек. Террористыпредупреждали об атаке в соцсетях и призывали убить канцлера Германии ипрезидента Турции."Один из самых мрачных дней", – так прокомментировалабойню в двух мечетях Крайстчерча премьер-министр страны Джасинда Ардерн. О готовящемсятеракте нацисты сообщили заранее, разместив в соцсетях 37-страничный манифест.В нем содержался призыв убить Ангелу Меркель и Эрджепа Тайипа Эрдогана.Террористы выбрали для своих атак две мечети, вкоторых находились в общей сложности 500 человек. Сразу же после традиционнойпятничной молитвы нацисты заблокировали входные двери и открыли огонь. Прямую трансляциюатаки они вели в интернете.Вдохновитель атаки на мечети – 28-летний житель Австралии, ультраправыйнацист Брентон Таррант. Сколько человек действовали вместе с ним поканеизвестно, также нет информации о его задержании.В автомобиле, оставленном террористами рядом с однойиз мечетей, полиция нашла несколько бомб и обезвредила их на месте. Известно озадержании четырех подозреваемых в преступлении, один из них похож на АндерсаБрейвика – норвежского неонациста, убившего в 2011 году 77 человек.Президент России Владимир Путин выразил своисоболезнования в связи терактом в НовойЗеландии и заявил, что нападение потрясает своей жестокостью и цинизмом.