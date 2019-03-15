Российский нападающий Тампы-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров вошел в тройку самых результативных хоккеистов из России по очкам за один сезон Национальной хоккейной лиги. 25-летний форвард молний набрал 115 очков в регулярном чемпионате лиги.

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вошел в тройку самых результативных хоккеистов из России по очкам за один сезон Национальной хоккейной лиги. 25-летний форвард "молний" набрал 115 очков в регулярном чемпионате лиги.Ворваться в тройку лучших российских бомбардиров Кучерову позволили четыре набранных очка в матче против "Детройт Ред Уингз". Нападающий стал автором двух забитых голов и еще дважды ассистировал своим партнерам по команде. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы".Таким образом, теперь на счету Кучерова 35 голов и 80 результативных передач в 71 матче "регулярки". Благодаря своей результативности он обошел в данном списке Евгения Малкина со 113 очками в сезоне 2008/09 и Александра Овечкина со 112 баллами в сезоне 2007/08.Теперь опережают Никиту только Сергей Федоров (120 очков в сезоне 1993/94) и самый результативный российский хоккеист за сезон Александр Могильный, в активе которого 127 очков. Он установил это российское достижение в сезоне 1992/93.Кроме того, Кучеров установил новый рекорд по ассистам – прежде 80 голевых пасов не набирал никто из россиян, а лучшее достижение по данному показателю принадлежало все тому же Малкину, в сезоне 2008/09 совершившему 78 передач.