Марина Зудина дала интервью. Популярная актриса высказалась о любви и о том, что не все могут испытать это чувство.

Марина Зудина дала интервью. Популярная актриса высказалась о любви и о том, что не все могут испытать это чувство.После длительного перерыва Марина Зудина появилась в кино, сыграв одну из ролей в сериале Константина Богомолова "Содержанки". Актриса исполняет роль женщины состоятельного человека, переживающей кризис в отношениях. Муж (его играет Сергей Бурунов) изменяет ей, она это знает и в отместку заводит молодого любовника."В жизни каждой женщины наступает критическая точка, когда терпеть больше нельзя и нужно что-то менять. Если бы наша история развивалась, я вполне могу представить, что она бы порвала с мужем. Любовник появляется у нее от отчаяния, но она, подчеркну, не содержит его", – отметила Марина Зудина.Актриса порассуждала о том, что у людей разное отношение к понятию "семья". "Для кого-то семья это святое, а есть те, кто не способен любить. У меня есть пары, которые вместе со школьной скамьи, и они по-настоящему счастливы! А есть люди, у которых по три-четыре, а то и пять браков. Ну не могут они построить, найти счастье с одним!" – цитирует Марину Зудину .Артистка заявила, что разговоры о том, что в артистической среде больше расставаний и измен, это стереотип. Марина Зудина объяснила: "Да не больше, чем у врачей, к примеру! Это стереотип, что артисты постоянно влюбляются и заводят романы. Актеры так устают друг от друга за время съемок, поверьте!" – заявила Марина Зудина.