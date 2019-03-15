Продюсер объяснился за временную пропажу в соцсетях. Максим Фадеев написал, что произошло, в своем Instagram-аккаунте.

Продюсеробъяснился за временную пропажу в соцсетях. Максим Фадеев написал, чтопроизошло, в своем Instagram-аккаунте.Продюсер несколько дней не заходил в социальные сети, и поклонники всерьеззаволновались, все ли у него в порядке. Максим Фадеев сообщил, что у него все хороше.Он отметил, что сейчасу его музыкального проекта MALFA – особенное время. По признанию МаксимаФадеева, они творят что-то невероятное. Кроме того, продюсер отметил,что несколько его подопечных выпустили новые музыкальные материалы.Готовится "крутойматериал" и с группой SEREBRO,а также некоторыми другими молодыми артистами. И этодалеко не все. "Следите за новостями, скоро будет взрыв!" – заявил Максим Фадеев.Именно подготовка к этому грандиозному взрыву и стала причиной его недолгогоотсутствия в соцсетях.Фолловеры поддержали добрым словом. "Максим, дай Богвам вдохновения и сил", "Удачи вам, Максим", "Давайте, давайте, ждем!!!","Как приятно читать результаты Вашего творчества! Удачи!", – высказалисьпоклонники продюсера в соцсети.Напомним, ранее SEREBRO покинула певица Ольга Серябкина. сейчас создает группу из новых участниц. Однакопробы идут со скрипом. Продюсер не скрывает, что ему очень тяжело понравиться.