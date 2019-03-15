Продюсер
объяснился за временную пропажу в соцсетях. Максим Фадеев написал, что
произошло, в своем Instagram-аккаунте.
Продюсер
объяснился за временную пропажу в соцсетях. Максим Фадеев написал, что
произошло, в своем Instagram-аккаунте.
Продюсер несколько дней не заходил в социальные сети, и поклонники всерьез
заволновались, все ли у него в порядке. Максим Фадеев сообщил, что у него все хороше.
Он отметил, что сейчас
у его музыкального проекта MALFA – особенное время. По признанию Максима
Фадеева, они творят что-то невероятное. Кроме того, продюсер отметил,
что несколько его подопечных выпустили новые музыкальные материалы.
Готовится "крутой
материал" и с группой SEREBRO,
а также некоторыми другими молодыми артистами. И это
далеко не все. "Следите за новостями, скоро будет взрыв!" – заявил Максим Фадеев.
Именно подготовка к этому грандиозному взрыву и стала причиной его недолгого
отсутствия в соцсетях.
Фолловеры поддержали добрым словом. "Максим, дай Бог
вам вдохновения и сил", "Удачи вам, Максим", "Давайте, давайте, ждем!!!",
"Как приятно читать результаты Вашего творчества! Удачи!", – высказались
поклонники продюсера в соцсети.
Напомним, ранее SEREBRO покинула певица Ольга Серябкина. сейчас создает группу из новых участниц. Однако
пробы идут со скрипом. Продюсер не скрывает, что ему очень тяжело понравиться.