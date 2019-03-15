Александр Овечкин не сдержал эмоций, получив пирогом в лицо. Хоккеист позволил себе несколько непарламентских выражений в адрес шутника, который застал его врасплох.

Александр Овечкин не сдержал эмоций, получив пирогом в лицо.Хоккеист позволил себе несколько непарламентских выражений в адрес шутника,который застал его врасплох.Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз"давал интервью после матча и никак не ожидал подвоха. Так чтона шутку спортсмен отреагировала очень эмоционально. Видно, за хоккейнымиделами Ови забыл, что 14 марта в мире отмечают День числа "пи".Утешил тот факт, что пирогом в лицополучил не только он. По традиции, в этот день любители математики пекут пирогис изображением магического числа "пи" (3,14). И среди хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз"поклонников "царицы наук" оказалось немало. Так что пирогом досталосьне только Овечкину – но всем, кто рискнул дать интервью в этот день, передаетПятый канал.