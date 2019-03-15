Александр Овечкин не сдержал эмоций, получив пирогом в лицо.
Хоккеист позволил себе несколько непарламентских выражений в адрес шутника,
который застал его врасплох.
Александр Овечкин не сдержал эмоций, получив пирогом в лицо.
Хоккеист позволил себе несколько непарламентских выражений в адрес шутника,
который застал его врасплох.
Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз"
давал интервью после матча и никак не ожидал подвоха. Так что
на шутку спортсмен отреагировала очень эмоционально. Видно, за хоккейными
делами Ови забыл, что 14 марта в мире отмечают День числа "пи".
Утешил тот факт, что пирогом в лицо
получил не только он. По традиции, в этот день любители математики пекут пироги
с изображением магического числа "пи" (3,14). И среди хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз"
поклонников "царицы наук" оказалось немало. Так что пирогом досталось
не только Овечкину – но всем, кто рискнул дать интервью в этот день, передает
Пятый канал.