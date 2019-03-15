Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу организовать совещание из-за роста цен на удобрения.

Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу организовать совещание из-за роста цен на удобрения. Премьер-министр собирается сам принять в нем участие, чтобы услышать объяснения производителей. Вопрос поднимался 14 марта на заседании правительства, где обсуждали подготовку к посевной. Аграриям пообещали помочь собрать хороший урожай. Как отметил глава кабинета, в этом году финансовая поддержка будет больше, чем в прошлом."Прогнозы по урожаю неплохие, но впереди – самый напряженный этап работы, — приводит слова премьера телеканал "Россия 24". — Мы должны обеспечить сельхозпроизводителей всем необходимым для успешного проведения сезонных полевых работ. С точки зрения Правительства это, прежде всего, финансирование. В этом году через государственную программу развития сельского хозяйства будет направлено более 303 миллиарда рублей – почти на 50 миллиардов рублей больше, чем в прошлом, обращаю на это внимание. Около трети этих средств (почти 110 миллиардов) уже находятся в регионах. Исхожу из того, что регионы вовремя доведут эти деньги до сельхозпроизводителей. Это их ответственность".