Поэтический баттл телеведущей и фронтмена группы Ленинград продолжается. Перебранка теперь уже бывших друзей Ксении Собчак и Сергея Шнурова успела многим надоесть. К счастью, в словесной дуэли наметился победитель.

Поэтический баттл телеведущей и фронтмена группы "Ленинград"продолжается. Перебранка теперь уже бывших друзей Ксении Собчак и Сергея Шнуровауспела многим надоесть. К счастью, в словесной дуэли наметился победитель.Теледива вновь порадовала подписчиков в Instagram строками, овокалисте. Ксения Собчак сообщает в стихах, что Сергей Шнуров играет не поправилам. Артист опубликовал в микроблоге посвященную ей поэзу, назвав ее "контрольнымвыстрелом", а после трусливо удалил пост. К несчастью для певца все, что попадаетв Сеть, остается там навсегда – теледиве удалось раздобыть скриншот."Я проснулась, в ленте – ничего, / Но реальность вылезланаружу: / Выстрел был, но как-бы нет его! / Типа, кто-то тихо пукнул в лужу", -пишет Ксения.После Собчак напомнила Шнурову, что пора отвлечься от ее персоныи заняться более приятными вещами. "Выпей водки, погляди в окно, / Старые хитысвои послушай, / Про Тинькова поснимай кино, /Абрау-Дюрсо пойди откушай. / Чемобщаться мысленно со мной, / Как с ножом за мною с рифмой гнаться, / Поцелуйсяс молодой женой, / Есть на свете много, чем заняться", – осадила знаменитостьпротивника.В конце стихотворения Ксения Собчак отмечает, что Сергей Шнуровдействует "на смех всей стране". Якобы лидер группы "Ленинград" решил померитьсяс ней размером причиндалов. "Ты меня не сможешь победить. Мой – длиннее, он же– виртуальный", – резюмировала телеведущая.Меж тем, интернет-обыватели, узнав, что Сергей Шнуров удалилсвои строки, поставили в перебранке жирную точку – отдали победу Ксении Собчак. Особенно фолловеры выделяли юмор в строкахКсении Собчак.