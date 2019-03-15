Поэтический баттл телеведущей и фронтмена группы Ленинград
продолжается. Перебранка теперь уже бывших друзей Ксении Собчак и Сергея Шнурова
успела многим надоесть. К счастью, в словесной дуэли наметился победитель.
Поэтический баттл телеведущей и фронтмена группы "Ленинград"
продолжается. Перебранка теперь уже бывших друзей Ксении Собчак и Сергея Шнурова
успела многим надоесть. К счастью, в словесной дуэли наметился победитель.
Теледива вновь порадовала подписчиков в Instagram строками, о
вокалисте. Ксения Собчак сообщает в стихах, что Сергей Шнуров играет не по
правилам. Артист опубликовал в микроблоге посвященную ей поэзу, назвав ее "контрольным
выстрелом", а после трусливо удалил пост. К несчастью для певца все, что попадает
в Сеть, остается там навсегда – теледиве удалось раздобыть скриншот.
"Я проснулась, в ленте – ничего, / Но реальность вылезла
наружу: / Выстрел был, но как-бы нет его! / Типа, кто-то тихо пукнул в лужу", -
пишет Ксения.
После Собчак напомнила Шнурову, что пора отвлечься от ее персоны
и заняться более приятными вещами. "Выпей водки, погляди в окно, / Старые хиты
свои послушай, / Про Тинькова поснимай кино, /Абрау-Дюрсо пойди откушай. / Чем
общаться мысленно со мной, / Как с ножом за мною с рифмой гнаться, / Поцелуйся
с молодой женой, / Есть на свете много, чем заняться", – осадила знаменитость
противника.
В конце стихотворения Ксения Собчак отмечает, что Сергей Шнуров
действует "на смех всей стране". Якобы лидер группы "Ленинград" решил помериться
с ней размером причиндалов. "Ты меня не сможешь победить. Мой – длиннее, он же
– виртуальный", – резюмировала телеведущая.
Меж тем, интернет-обыватели, узнав, что Сергей Шнуров удалил
свои строки, поставили в перебранке жирную точку – отдали победу Ксении Собчак. Особенно фолловеры выделяли юмор в строках
Ксении Собчак.