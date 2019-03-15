43-летняя актриса посетила премьеру фильма Андрея
Волгина Балканский рубеж. Елена Захарова выбрала интересный наряд для мероприятия,
прошедшего в столичном кинотеатре Октябрь.
43-летняя актриса посетила премьеру фильма Андрея
Волгина "Балканский рубеж". Елена Захарова выбрала интересный наряд для мероприятия,
прошедшего в столичном кинотеатре "Октябрь".
Артистка предстала перед в
черном полупрозрачном платье, которое украшали кокетливый белый воротничок и
такие же манжеты с большими брошками. Елена Захарова привлекла к себе внимание элегантным
внешним видом.
Несмотря на то, что платье
звезды кино не длинным, оно все равно создало образ монашки, правда, не совсем
типичной, а скорее, сексуальной. доказала, что чего-чего, а
вкуса и чувства меры ей не занимать.
Премьера фильма собрала
целое созвездие знаменитостей. Равшана Куркова, Светлана Чуйкина, Екатерина
Климова, Милош Бикович и другие стали гостями светского мероприятия. К слову,
его участниками стали не только актеры фильма "Балканский рубеж", но и другие
деятели искусства.
Напомним, фильм Андрея
Волгина "Балканский рубеж" получит прокат во многих зарубежных странах, в том
числе и в Китае. Уже заявлено, что в Поднебесной показы пройдут в более чем 20
тысячах кинозалов.
Отметим,
имеет в своем багаже 104 работы. Она получила популярность после ряда ролей в
запомнившихся зрителям фильмах и сериалах "Ласточки прилетели", "Спартак и
Калашников", "Кадетство", "Простые истины", "Путейцы", "Дальнобойщики" и
других.