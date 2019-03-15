43-летняя актриса посетила премьеру фильма Андрея Волгина Балканский рубеж. Елена Захарова выбрала интересный наряд для мероприятия, прошедшего в столичном кинотеатре Октябрь.

43-летняя актриса посетила премьеру фильма АндреяВолгина "Балканский рубеж". Елена Захарова выбрала интересный наряд для мероприятия,прошедшего в столичном кинотеатре "Октябрь".Артистка предстала перед вчерном полупрозрачном платье, которое украшали кокетливый белый воротничок итакие же манжеты с большими брошками. Елена Захарова привлекла к себе внимание элегантнымвнешним видом.Несмотря на то, что платьезвезды кино не длинным, оно все равно создало образ монашки, правда, не совсемтипичной, а скорее, сексуальной. доказала, что чего-чего, авкуса и чувства меры ей не занимать.Премьера фильма собралацелое созвездие знаменитостей. Равшана Куркова, Светлана Чуйкина, ЕкатеринаКлимова, Милош Бикович и другие стали гостями светского мероприятия. К слову,его участниками стали не только актеры фильма "Балканский рубеж", но и другиедеятели искусства.Напомним, фильм АндреяВолгина "Балканский рубеж" получит прокат во многих зарубежных странах, в томчисле и в Китае. Уже заявлено, что в Поднебесной показы пройдут в более чем 20тысячах кинозалов.Отметим,имеет в своем багаже 104 работы. Она получила популярность после ряда ролей взапомнившихся зрителям фильмах и сериалах "Ласточки прилетели", "Спартак иКалашников", "Кадетство", "Простые истины", "Путейцы", "Дальнобойщики" идругих.