Краснодар завершил борьбу в Лиге Европы. Пропустив мяч за 30 секунд до финального свистка, подопечные Мурада Мусаева упустили победу в игре с Валенсией. Счет 1:1 устроил испанский клуб.

"Краснодар" завершил борьбу в Лиге Европы. Пропустив мяч за 30 секунд до финального свистка, подопечные Мурада Мусаева упустили победу в игре с "Валенсией". Счет 1:1 устроил испанский клуб.Главный тренер "Краснодар" Мурад Мусаев нашел добрые слова для своей команды. "Это незабываемый матч. Ради таких моментов мы должны много работать и трудиться. Очень хотелось порадовать болельщиков. Мы сделали для этого всё, что могли и ушли с поля с гордо поднятой головой. Все силы отдан для победы. Сыграли дисциплинированно, показали хороший футбол. В концовке матча мы показали свою авантюрность. Мы побежали забивать второй гол, но нужно было сыграть более прагматично", — приводит слова Мусаева РИА Новости."Ребята сейчас разочарованы. В раздевалке все игроки сидят с опущенными головами. Большинство парней плачет. Они были близки к победе, сколько отдали сил для победы, но, к сожалению, ее не добились. Ребята провели отличный матч, что я никого не могу упрекнуть, что впереди обязательно будут хорошие игры и много побед, если мы продолжим относиться к своему делу так, как сегодня. Основной разговор с командой будет завтра" – добавил Мурад Мусаев.Тренер краснодарцев подтвердил, что нападавший Ари получил травму и пропустит ближайший матч с "Локомотивом". Футболист был заменен на 30 минуте встречи. "У Ари опять проблемы с задней поверхностью бедра. К "Локомотиву" он вряд ли будет готов".