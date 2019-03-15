Пожарная служба Мюнхена спасла пятерых бельчат от гибели во время урагана Эберхард. Зверьки находились в гнезде, устроенном в рекламном щите.

Пожарная служба Мюнхена спасла пятерых бельчат от гибели во время урагана "Эберхард". Зверьки находились в гнезде, устроенном в рекламном щите. Сильный ветер сорвал щит, и гнездо вместе с бельчатами оказалось под угрозой, пишет портал Muenchen.de. Спасатели говорят, что шансов выжить у малышей было мало.Пожарные добрались до гнезда с помощью лестницы. Спасенные бельчата были отправлены на спасательную станцию для белок. Они не пострадали.По данным Института исследований зоопарка и дикой природы им. Лейбница в Берлине, белки часто устраивают свои гнезда в необычных местах, таких, как рекламные конструкции. Это связано с тем, что в городах становится все меньше старых деревьев. Белки вынуждены искать замену, и поэтому они устраивают гнезда в больших цветочных горшках, скворечниках, в фасадах домов.