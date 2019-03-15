Кровавую бойню в Новой Зеландии прокомментировал психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Он объяснил действия новозеландского стрелка Брентона Тарранта, из-за которого произошла стрельба в мечети.

Кровавую бойню в Новой Зеландии прокомментировал психиатр-криминалистМихаил Виноградов. Он объяснил действия новозеландскогострелка Брентона Тарранта, из-за которого произошла стрельба в мечети.Специалист рассказал о людях особогопсихологического склада, которые способны на совершение теракта. По словамВиноградова, это агрессивные, недалекие в интеллектуальном плане личности, которыене находят себе места в социуме.Психиатр-криминалистотметил, что стражам порядка только предстоит разобраться в причинах стрельбы вмечети, а также почему преступник выбрал именно этот объект для атаки. Виноградовобъяснил, что "террористы реализовали себя в таком плане, именно ислам ихпочему-то привлек", передает . "Но такого, чтобы был массовый расстрел и ещев мечети – это нечто новое", – заключил эксперт.На время расследования в НовойЗеландии закрыли все мечети, а граждан попросили не посещать такие местадо особого уведомления. Завотделом политологии журнала РАН "Восток"Каринэ Геворгян отметила, что волна ненависти и террора в отношении мигрантовуже дошла до этой страны и на пути к Австралии. Помнению эксперта, причина этого и, в частности, стрельбы в мечети, кроетсяв глобализации.Как писали "Дни.ру", массовую новозеландского города Крайстчерч устроил 28-летнийуроженец Австралии. Свои жуткие действия он в прямом эфире транслировал наFacebook.Кроме того, перед в Сети появился манифест, в которомсодержались антииммигрантские и антимусульманские идеи. В результате терактапогибли 49 человек, еще 48 ранены. По подозрению в причастности к преступлениюзадержаны четверо подозреваемых.