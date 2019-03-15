Кровавую бойню в Новой Зеландии прокомментировал психиатр-криминалист
Михаил Виноградов. Он объяснил действия новозеландского
стрелка Брентона Тарранта, из-за которого произошла стрельба в мечети.
Кровавую бойню в Новой Зеландии прокомментировал психиатр-криминалист
Михаил Виноградов. Он объяснил действия новозеландского
стрелка Брентона Тарранта, из-за которого произошла стрельба в мечети.
Специалист рассказал о людях особого
психологического склада, которые способны на совершение теракта. По словам
Виноградова, это агрессивные, недалекие в интеллектуальном плане личности, которые
не находят себе места в социуме.
Психиатр-криминалист
отметил, что стражам порядка только предстоит разобраться в причинах стрельбы в
мечети, а также пояснил, почему преступник выбрал именно этот объект для атаки. По его словам, террористы реализовали себя в таком плане – именно ислам их
почему-то привлек, передает . "Но такого, чтобы был массовый расстрел, и еще
в мечети, – это нечто новое", – заключил эксперт.
На время расследования в Новой
Зеландии закрыли все мечети, а граждан попросили не посещать такие места
до особого уведомления. Завотделом политологии журнала РАН "Восток"
Каринэ Геворгян отметила, что волна ненависти и террора в отношении мигрантов
уже дошла до этой страны и на пути к Австралии. По
мнению эксперта, причина этого и, в частности стрельбы в мечети, кроется
в глобализации.
Как писали "Дни.ру", массовую новозеландского города Крайстчерч устроил 28-летний
уроженец Австралии. Свои жуткие действия он в прямом эфире транслировал в
Facebook.
Кроме того, перед в Сети появился манифест, в котором
содержались антииммигрантские и антимусульманские идеи. В результате теракта
погибли 49 человек, еще 48 ранены. По подозрению в причастности к преступлению
задержаны четверо подозреваемых.