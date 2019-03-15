Олимпийская чемпионка прокомментировала непростое решение юной коллеги. Татьяна Навка постаралась объяснить бегство Медведевой в 2018 году к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Олимпийская чемпионка прокомментировала непростое решение юной коллеги. ТатьянаНавка постаралась объяснить бегство Медведевой в 2018 году к канадскому тренеруБрайану Орсеру.Уход Евгении Медведевой от наставницыЭтери Тутберидзе для большинства был неожиданностью. Ее выбор тренера, известногоне только своими профессиональными достижениями, но и нетрадиционнойсексуальной ориентацией, – тоже.Однако сегодня бегство Медведевоймногими воспринимается уже иначе. Женя доказала, что усердно трудится с57-летним наставником и показывает достойные результаты. Переход фигуристки прокомментировалаТатьяна Навка."Женя —самодостаточная сильная девочка с крепким внутренним стержнем. Если она принялатакое решение, значит, оно правильное и ей это было необходимо", – цитируетНавку. Она добавила,что, наверное, Медведевой нужна была новая энергия и эмоции, чтобы найти в себесилы идти дальше и бороться. "Мне сложно судить, но жизнь покажет", – заключилафигуристка, объясняя к канадцу.Высказалась Татьяна Навка и о конкурентке Медведевой на льду АлинеЗагитовой. Перед стартом чемпионата мира она дала девушка совет. "Алина – прекрасная спортсменка, ейпросто нужно сбросить чемпионские оковы и правильно настроиться спсихологической точки зрения", – считает Навка.Напомним, от российского тренера ранее осудилимногие представители отечественного спорта и болельщики. Сама юная фигуристкастарается игнорировать негативные отзывы в свой адрес и посвятить все силытренировкам.