Олимпийская чемпионка прокомментировала непростое решение юной коллеги. Татьяна
Навка постаралась объяснить бегство Медведевой в 2018 году к канадскому тренеру
Брайану Орсеру.
Олимпийская чемпионка прокомментировала непростое решение юной коллеги. Татьяна
Навка постаралась объяснить бегство Медведевой в 2018 году к канадскому тренеру
Брайану Орсеру.
Уход Евгении Медведевой от наставницы
Этери Тутберидзе для большинства был неожиданностью. Ее выбор тренера, известного
не только своими профессиональными достижениями, но и нетрадиционной
сексуальной ориентацией, – тоже.
Однако сегодня бегство Медведевой
многими воспринимается уже иначе. Женя доказала, что усердно трудится с
57-летним наставником и показывает достойные результаты. Переход фигуристки прокомментировала
Татьяна Навка.
"Женя —
самодостаточная сильная девочка с крепким внутренним стержнем. Если она приняла
такое решение, значит, оно правильное и ей это было необходимо", – цитирует
Навку. Она добавила,
что, наверное, Медведевой нужна была новая энергия и эмоции, чтобы найти в себе
силы идти дальше и бороться. "Мне сложно судить, но жизнь покажет", – заключила
фигуристка, объясняя к канадцу.
Высказалась Татьяна Навка и о конкурентке Медведевой на льду Алине
Загитовой. Перед стартом чемпионата мира она дала девушка совет. "Алина – прекрасная спортсменка, ей
просто нужно сбросить чемпионские оковы и правильно настроиться с
психологической точки зрения", – считает Навка.
Напомним, от российского тренера ранее осудили
многие представители отечественного спорта и болельщики. Сама юная фигуристка
старается игнорировать негативные отзывы в свой адрес и посвятить все силы
тренировкам.